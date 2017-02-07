В Мурманске продолжаются работы по устранению причин аварии в доме № 9 на улице Павлова. В понедельник из-за прорыва трубы на городской теплотрассе у дома образовалась огромная лужа, которая затрудняла проезд автотранспорта. А 100 квартир этого дома остались без холодной и горячей воды.

Решением возникшей проблемы занимаются в управлении Октябрьского округа.

- Сразу, как только случилась авария, на место аварии отправились наши специалисты, - отметил заместитель начальника управления Октябрьского округа Александр Боянжу. - В этот же день работники управления капитального строительства приступили к ремонтным работам. Сказать точно, когда в доме вновь появиться вода сложно, так как пока не известны масштабы самой аварии.

Жители дома обеспечены водой в соответствии с сантехническими возможностями и до устранения последствий аварии могут набрать ее через специально отведенный кран в соседнем доме № 5 на улице Павлова.