Житель Мурманска продолжительное время оплачивал алименты исходя из средней зарплаты, поскольку официально числился безработным. Но, после недолгих выяснений, судебным приставом был обнаружен факт трудоустройства северянина. Пристав вызвал должника для беседы, попутно пригласив его бывшую жену.

На следующий день, встретившись в отделе судебных приставов, они долго смотрели друг на друга, о чем они думали, известно только им. Судебный пристав решила прервать сцену «очной ставки», вручила им обоим постановления о расчете задолженности. Изучив документ, должник достал портмоне и отсчитал 210 тысяч рублей долга. Такой поворот событий стал полной неожиданностью как для пристава, так и для взыскательницы. Женщина написала расписку о получении денежных средств, судорожно положила их в сумку и бегом выбежала из отдела, неверя своему счастью. Должник, держа пустой кошелек, тихо произнес: «Я сам виноват!».