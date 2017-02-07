Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил деловой заход в оманский порт Салала и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане.

На судне запасы пополнены до установленных норм, а экипажу предоставлена возможность кратковременного отдыха на берегу. Российские моряки даже побывали на экскурсии в музее города Салала.

"Следующим этапом дальнего похода североморцев станет участие в международном военно-морском учении «АМАН – 2017». Оно состоится в середине февраля в акватории Аравийского моря и на базе ВМС Пакистана в порту Карачи. В учении примут участие корабль восьми государств", - сообщает пресс-служба Северного Флота.

Российские моряки будут взаимодействовать с коллегами из Пакистана, Китая, США, Великобритании, Турции и других стран.