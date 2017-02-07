8 февраля в Мурманской области возобновится акция "День стерилизации". Она станет первой в 2017 году.

- Как всегда акция состоится во всех подразделениях Мурманской ветеринарной службы. Какие виды услуг будут оказываться, станет ясно по степени укомплектованности. Стерилизация домашних питомцев проводится по предварительной записи, а бездомных - только после предварительного ветосмотра, - рассказала "Вечернему Мурманску" заведующая Мурманской городской ветеринарной лечебницей Наталья Ахрамович.

Данная акция, которая проводится в целях сокращения численности бездомных животных. Контактные данные и режим работы ветстанций и участков Мурманска и области можно узнать на сайте комитета по ветеринарии.

Проведение "Дня стерилизации" в 2017 году также запланировано на 15 марта, 12 апреля, 17 мая и 14 июня.