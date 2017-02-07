В редакцию обращаются взволнованные родители и студенты Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, обучающихся по направлению «судебная экспертиза».

Как уже писал «Вечерний Мурманск», его планируется закрыть из-за возможного несоответствия жестким нормативам Государственного федерального образовательного стандарта (ФГОС). В этом случае студентам придется переводиться в северную столицу либо искать похожие специальности в высших учебных заведениях других регионов. Такой вывод ребята и их родители сделали из встречи с представителями головного вуза, побывавшими в Мурманске. Визит состоялся в январе, после чего питерское руководство должно было в течение десяти рабочих дней принять обоснованное решение и довести его до мурманских студентов.

Тем не менее, по словам родителей, никаких письменных приказов или уведомлений о переводе студентов до сих пор нет. Да и переехать в Санкт-Петербург готовы далеко не все обучающиеся, а их 127 человек. Обучение по этой специальности платное – 125 тысяч в год. Велика вероятность того, что и жилье придется снимать самим, так как общежитие обещано предоставить лишь «по мере возможности».

Толковых разъяснений не дают и сотрудники мурманского филиала. По их словам, все идет в штатном режиме, и студенты со специальности «судебная экспертиза» ничего не теряют, у них будет «всего-то переезд в Петербург».