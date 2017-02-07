Подготовка к мероприятию идет полным ходом. Уже решены вопросы безопасности, подготовки трассы, обслуживания и медицинского сопровождения мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос расчистки стоянки в Раякоски.

«С уверенностью можно говорить, что «Лыжня дружбы» состоится», – сообщила председатель областного спорткомитета.

Также стоит отметить, что 11 февраля Мурманская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Мероприятие пройдет в 16 муниципалитетах региона, ожидается, что участие в нем примут порядка 7,9 тысячи северян. Центральные старты будут организованы в мурманской Долине Уюта и на лыжном стадионе Североморска-3.