На сайте журнала "National Geographic" появилась статья, в которой рассказывается об истории Норильска. О том, кем и в каких условиях создавался этот северный город.

"Жителям южных областей России трудно представить, каково это — зимовать в одном из самых холодных городов мира. Тем более сложно вообразить, как он строился", - рассказывается в статье.

В публикации сообщается и то, что в 2018 году Норильск отпразднует свое 65-летние со дня образования. А также каким этот город предстает перед гостями и жителями сегодня.