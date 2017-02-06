На этот раз, злоумышленникам удалось обмануть северян более чем на 30 тысяч рублей.

В полицию обратилась жительница Мурманска с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что нашла в интернете объявление о сдаче в аренду квартиры в Москве и связалась с его инициатором.

"Неизвестный представился сотрудникомриэлтором и сообщил, что за услугу по подбору жилья, которой северянка якобы воспользовалась, найдя это объявление, необходимо внести оплату. Женщина перевела мошеннику 6 тысяч рублей. После этого автор объявления пропал, а объявление с сайта было удалено. В ходе проверки полицейские установили, что северянка общалась с неизвестным по номеру, зарегистрированному в Свердловской области" - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Еще один житель Мурманска разместил объявление в интернете о пропаже кошелька с документами. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что отдаст пропавшее за вознаграждение. Северянин перевел 5 тысяч рублей на номер телефона собеседника. После чего тот оказался недоступен. Полицейские установили, что мурманчанин общался со злоумышленником из Архангельской области.

А в Кандалакше местная жительница сообщила мошеннику данные своей карты под предлогом внесения предоплаты за аренду квартиры. Получив доступ к банковскому счету потерпевшей, злоумышленник завладел 25 тысячами рублей. В ходе проверки полицейские установили, что жительница Кандалакши «сдала» квартиру в аренду неизвестному из Тульской области.

По всем возбуждены и расследуются уголовные дела.