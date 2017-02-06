Как сообщает УФСИН по Мурманской области, мурманские заключенные получили возможность посещать плавательный бассейн в порядке поощрения за хорошее поведение. Так, шестеро положительно характеризующихся осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения при ИК-18, в сопровождении сотрудников учреждения посетили плавательный бассейн в поселковом спорткомплексе. Физкультурно-оздоровительный заплыв был организован для стимулирования правопослушного поведения осуждённых-поселенцев и приобщения их к здоровому образу жизни.