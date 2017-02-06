В выходные дни сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД несли службу в усиленном режиме. Впервые с момента создания Управления войск национальной гвардии в Мурманской области к дорожным инспекторам прибыли бойцы ОМОНа.

За время работы выявлено около 400 нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержано 10 водителей с признаками опьянения. В отношении одного водителя 1963 года рождения, задержанного полицейскими на выезде из областного центра, возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. В ходе проверки сотрудники дорожной полиции установили, что водитель «Волги» ранее был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако даже лишение водительских прав не остановило мурманчанина от поездки за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в эти выходные на дорогах областного центра дежурство вели 110 сотрудников отдельного батальона и 20 бойцов ОМОНа.