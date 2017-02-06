Завтрашний вторник – общий выходной у всех мурманских театров – станет грандиозным праздником для служителей Мельпомены. Они отметят 70 лет прославленному объединению – мурманскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ». По-старому – Всероссийского театрального общества.

Вспомнят одного из первых рулевых мурманского отделения – легендарного Исая Шойхета. И – недавних, любимых несколькими поколениями мурманчан Аллу Журавлеву и Тамару Волынкину, которые непременно будут присутствовать на торжестве в мурманской филармонии.

К слову, зал филармонии выбран потому, что и театр Северного флота, и областной театр драмы, находятся в плачевном состоянии. Причем, областной драматический театр скоро будет отмечать 80-летие, однако, его реконструкция не завершена по сей день. Известно, что с подрядчиком, взявшимся за эту работу, был подписан многомиллионный контракт еще два года назад. И часть денег уже выплачена. Однако, стройка стоит. Сроки ввода в действие важного культурного объекта значительно сорваны.