Еще одного кредитного мошенника задержала полиция в областном центре. Тревогу подняли банкиры. При проверке кредитной заявки на 70 тысяч рублей представители банка засомневались в достоверности предоставленных жителем Мурманска 1989 года рождения сведений о месте работы и размере заработной платы.

Со своими подозрениями они обратились в полицию. Там выяснили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мурманчанин указал в графе «Место работы» одно из государственных учреждений областного центра. На самом деле там он никогда не работал.

Уже в полиции задержанный мужчина признался в мошенничества и рассказал, что хотел приобрести дорогостоящий телефон, но денег не хватало. В салоне сотовой связи ему предложили оформить кредит. Мужчина согласился и при заполнении кредитной заявки указал заведомо ложные сведения, так как на самом деле официально он нигде не работает.

В отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы.