С 6 по 8 февраля в Мурманске начнутся областные открытые соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу, которые пойдут в зачет 57-го Праздника Севера учащихся. В них примут участие 131 учащийся коррекционных школ, интернатов и организаций дополнительного образования из Мурманска и области.

"В течение двух дней юноши и девушки от 12 лет до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах, лыжных гонках и снегоступинге", - сообщает министерство образования и науки Мурманской области.

Победители и призеры получат кубки, медали и грамоты Министерства образования и науки Мурманской области. Всем участникам соревнований вручат памятные значки специальной Олимпиады.