Мурманская территориальная избирательная комиссия начала формировать Молодежную избирательную комиссию города Мурманска. Сегодня стартовал прием документов по выдвижению кандидатов. Он продлится до 6 марта 2017 года.

Право на участие в конкурсном отборе имеют мурманчане от 16 до 25 лет, предложенные общественными и молодежными объединениями и организациями, политическими партиями, представительными органами обучающихся образовательных организаций и учреждений, которые работают в Мурманске, а также самовыдвиженцы.

Конкурс состоится в три этапа, по результатам которых 10 северян войдут в состав Молодежной избирательной комиссии. Каковы будут задачи и полномочия нового совещательного и консультативного органа при городском теризбиркоме «Вечерка» расскажет в одном из ближайших номеров.

С официальным положением о Молодежной избирательной комиссии города Мурманска и условиями проведения конкурсного отбора уже сейчас можно ознакомиться на сайте Избиркома.