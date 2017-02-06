11 февраля в 18.00 в независимой мурманской галерее Ч9 (ул.Челюскинцев, 9 (вход со двора)) откроется выставка художницы из Санкт-Петербурга Анастасии Вепревой «Точка сохранения».

Анастасия работает в разных техниках. Художница принимала участие в масштабных проектах в России и Европе: 56й Белградский салон (2016), The 6th NORDWIND Festival (2015) в Берлине, PLURIVERSALE III (2015) в Кёльне, IV Московская международная биеннале молодого искусства (2014), Manifesta 10 (2014) в Санкт-Петербурге, XXXV Московский международный кинофестиваль (2013).

Специально для Мурманска Анастасия Вепрева подготовила новый проект-размышление о реальности, достоверности информации и искусственном интеллекте. Для живой иллюстрации гипотезы проекта, во время открытия выставки будет реализован партиципаторный перформанс Романа Осминкина «Спасение мира никогда еще не было столь возможно». Идея перформанса заключается в том, что на открытии работник будущего спекулятивным образом будет собирать аудиовизуальные данные посетителей, чтобы на их базе воспроизвести возможное восстановление субъективных личных реальностей каждого по случайным точкам их сохранения.