По данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», в Кировском-апатитском районе установлена третья, значительная степень лавинной опасности. Высота снега в пункте наблюдения Плато Айкуайвенчорр - 60 сантиметров. Сотрудники МЧС напоминают, что туристам перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России по телефону (81531) 58-895.