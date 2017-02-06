В торгово-развлекательном центре «Мурманск Молл» 14 февраля в 17.00 состоится акция «Открой свое сердце». Программа мероприятия очень насыщенная – горожан ожидают множество сюрпризов и подарков, увлекательных мастер-классов, тематические площадки от молодежных центров, а также подведение итогов конкурса на самое лучшее признание в своих чувствах – «У любви нет преград». Главным подарком вечера станет праздничный концерт на первом этаже. Специальный гость мероприятия – шоу-группа «Эликсэ» с восточными танцами. На протяжении всего мероприятия будет работать фотограф.