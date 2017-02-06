Как сообщает ХибИнформБюро, в ночь на 5 февраля в дежурную часть МО МВД «Апатитский» поступило сообщение о найденном в подъезде жилого дома младенце.

Уже после прибытия сотрудников полиции объявилась и мамаша. Мадам, будучи под градусом, уверяла окружающих, что у ее полуторамесячного сына все в порядке. Соседи же рассказали патрульным, что подобное происходит не впервой. В этот раз нерадивая мамаша оставила ребенка, чтобы просто сходить за водкой.

Ребенок госпитализирован. Что делать с женщиной, будут решать уже позже. Скорее всего, ее ждет лишение родительских прав.