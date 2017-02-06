С 1 февраля 2017 года проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей. В частности, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, теперь составляет 613,14 рубля (с учетом районного коэффициента 1,4 – 858,40 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 1042,34 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 1103,65 руб.).



А единовременное пособие при рождении ребенка – 16 350,33 руб. (с учетом районного коэффициента 1,4 – 22 890,46 руб., с учетом районного коэффициента 1,7 – 27 795,56 руб., с учетом районного коэффициента 1,8 – 29 430,59 руб.).

