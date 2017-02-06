В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 07 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 часов 6 февраля до 17 часов 7 февраля – ул. Копытова, 16

С часов 6 февраля до 17 часов 8 февраля – ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32, 33

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11. 00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп.3)

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 14.00 - ул. Зеленая, 42

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 - пр. Капитана Тарана, 4, 6, 10

ул. Свердлова, 56

ул. Хлобыстова, 31

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

01.00 – 04.00 - ул. Капитана Буркова, 25, 27, 29, 31

ул. Воровского, 18, 20, 21

ул. Полярные Зори, 38, 40

пр. Капитана Тарана, 6, 12, 13

09.00 – 17.00 - ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 43, 47

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.