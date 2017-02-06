Тридцати пяти нашим землякам предстоит полгода обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в Республике Ингушетия.

Впервые полицейский отряд провожали кадеты классов правоохранительной направленности из школы № 44 Мурманска. Многие из кадетов – дети сотрудников полиции – на своем опыте знают, как долго длятся служебные командировки папы или мамы.

Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов в напутственном слове отметил, что сотрудники мурманской полиции должны четко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – вернуться живыми и здоровыми в том же составе.