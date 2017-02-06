Прокуратура Оленегорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения М. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый умышленно в драке откусил своему знакомому кончик и левое крыло носа, причинив тем самым потерпевшему тяжкий вред здоровью. Свою вину Евгений признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.