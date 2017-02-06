Чиновник управлений администрации города Полярные Зори попался на махинациях с использованием служебного положения. Он имел полномочия по заключению муниципальных договоров на ремонт дорог.

Два года назад с одной из фирм города он заключил муниципальный контракт на проведение ремонта дорог. По условиям контракта, после окончания зимы организация должна была в рамках гарантии своей работы провести ямочный ремонт дороги. Эту работу подрядчик выполнил полностью.

Для хищения бюджетных средств фигурант дела оформил фиктивный договор с другой фирмой, зарегистрированной в Апатитах, на выполнение точно такого же ямочного ремонта дороги после зимы, который по факту был уже проведен другой организацией. На счет подставной фирмы за фиктивный ремонт были перечислены бюджетные средства в сумме 70 тысяч рублей. В дальнейшем деньги поделили между собой руководитель управления и директор подставной фирмы.

В ходе проверки полицейские установили, что фирма, с которой был заключен липовый договор, не имела в своем штате работников, а только директора.

По факту мошенничества с использованием служебного положения в отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Он находится на подписке о невыезде.