В школах и гимназиях Мурманска началась акция «Письмо Победы», в ходе которой ребята напишут «письмо в прошлое» своим родным, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Так потомки смогут выразить слова благодарности героям за их мужество, ребята глубже познакомятся с историей своих семей, осознают масштаб героизма советских воинов.

Об открытии этой акции в Мурманске объявил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев на встрече с учащимися международного лицея.

В акции «Письмо Победы» участвуют школьники и студенты всей России. В 2016 году письма со словами благодарности написали более 27 тысяч молодых россиян.