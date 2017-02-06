МЧС России проводит серьезную реформу — ведомство упраздняет региональные центры и переходит на трехуровневую систему управления и финансирования. Это делается в рамках плана строительства и развития сил и средств ведомства. План рассчитан до 2020 года и утвержден президентом РФ. За счет освободившихся мест увеличат штат пожарных и спасателей, сообщает "Известия".