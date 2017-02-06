Возвращение с прогулки для мамы годовалого ребенка стало настоящим шоком. Все произошло днем в минувшую субботу в мурманском общежитие на улице Фестивальной, 9. Женщина вышла из лифта и уже собиралась вывезти коляску, когда двери кабины захлопнулись. На крики мурманчанки из квартиры выбежал ее муж и сумел просунуть ногу между створками дверей. Таким образом, в кабину лифта поступало достаточное количество воздуха.

- Вызов поступил в 11.26 от службы «01», - говорит начальник аварийно-спасательного отряда города Мурманска Игорь Осипов. – Наши сотрудники сразу выехали на место.

Спасатели прибыли по адресу еще до приезда механика лифтовой службы. Они приняли решение вскрывать двери с помощью гидравлического инструмента. Подоспевший на место происшествия мастер подтвердил, что иначе открыть заклинивший лифт невозможно.

Коляску с ребенком достали и передали перепуганным родителям, которые после субботнего происшествия запомнят навсегда, что сначала из лифта нужно вывозить детский «транспорт» и лишь потом выходить самим.

К слову, в ноябре прошлого года мурманские спасатели также приходили на помощь малышам, ставшим заложниками лифта. В тот раз он остановился из-за отключения электричества. Правда, тогда вместе с двумя младенцами в кабине осталась и их мама. Как и в нынешнем случае, тогда завершилось история благополучно.

Екатерина БОГДАНОВА