В центре дополнительного образования «Лапландия» состоялись учебно-тренировочные сборы для участников проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании». В них приняли участие 26 воспитанников и 34 педагога из Мурманска и области.

"На собрах они познакомились с программой 3D моделирования «CREO», прошли обучение объемному рисованию 3D-ручкой, моделировали с элементами 3D сканирования, изучали особенности 3D принтеров и сканеров", - сообщает министерство образования и науки Мурманской области.

Все участники учебно-тренировочных сборов получили сертификаты о прохождении обучения по теме «3D технологии в образовании».

3-4 марта в Мурманской области планируется проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады по 3D технологиям. Его победители представят регион в апреле на II Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям в «Артеке».