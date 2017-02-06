Танкисты Северного флота готовятся к «Танковому биатлону-2017». Сейчас они проводят тренировки на заполярных полигонах.



Более 40 танковых экипажей отрабатывают вождение по пересеченной местности с преодолением препятствий - «колейный мост», «косогор», «противотанковый ров» и «змейка». Особенность подготовки танкистов - сложное маневрирование по снегу, толщина которого на отдельных участках трассы достигает 2 метров.

По результатам отборочных состязаний во второй декаде февраля будут отобраны 4 танковых экипажа для участия в Армейских международных играх.

Всего в состязаниях и конкурсах по морской, воздушной и полевой выучке на Северном флоте участвуют около 4 тысяч военнослужащих, при этом задействовано более 350 единиц военной техники.