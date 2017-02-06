В минувшее воскресение в восточной части Баренцева моря потерял ход малый рыболовный траулер «Алтай». Причиной тому стала поломка двигателя. Сигнал бедствия капитал траулера подал около полудня, и уже в 16 часов на помощь «Алтаю» прибыло спасательное судно «Мурманрыба».

- В понедельник в 6.15 аварийный траулер отбуксировали в порт Мурманск, - начальник ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ" Анатолий Леонтьев. - Спасательную операцию удалось провести максимально оперативно благодаря своевременно поданному сигналу бедствия, грамотным действиям экипажа судна. Координаты нахождения траулера мы отслеживали в режиме реального времени, через спутник – из ветра, скорость которого достигала 15-20 м/с, «Алтай» дрейфовал к берегу. Никто из девяти членов экипажа в происшествии не пострадал.

Добавим, в настоящее время в Баренцевом море ведут промысел около 70 судов. И за каждым из них заполярные спасатели Росрыболовства ведут спутниковое наблюдение.