Как сообщает "Росатомфлот", Атомоход находился в рейсе с августа 2016 года. За это время экипаж атомного ледокола провел 99 судов.

Атомный ледокол «50 лет Победы» впервые в истории арктической навигации совершил сверхпоздний транзитный рейс. 21 декабря 2016 года в Чукотском море в районе Берингова пролива атомный ледокол Росатомфлота взял под проводку модулевоз AUDAX, сухогруз «Арктика-1» и танкер «Штурман Овцын». Рейс продлился две недели и завершился 3 января 2016 года.

- Интересный и уникальный выдался рейс, - говорит капитан а/л «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов. - Мы успешно провели караван через весь Северный морской путь. После нас пошли еще суда с двумя ледоколами, но они, к сожалению, весь маршрут пройти не смогли и зазимовали в Певеке. Ледовая обстановка сложная, но для экипажей атомного ледокольного флота преодоление таких трудностей - обычная работа.

12 февраля атомный ледокол «50 лет Победы» вновь выйдет на акваторию Северного морского пути. Рейс продлится около месяца. После его завершения а/л «50 лет Победы» встанет на плановый доковый ремонт.