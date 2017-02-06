До 8 февраля принимаются заявки и эскизы от команд, которые хотят участвовать в фестивале-конкурсе «Бешеная пила». Он пройдет в Кировске 25 февраля.

За 90 минут команде скульпторов с помощью пил, ломиков и лопаток нужно будет превратить глыбу льда в шедевр. Тема нынешнего конкурса – «Году экологии посвящается…».

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и любительские команды численностью не более двух человек. Всего до «Бешеной пилы» будет допущено четыре команды. По итогам конкурса команда, занявшая первое место, получит приз 50 тысяч рублей, второе – 30 тысяч, третье – 20 тысяч. Заявку на конкурс можно отправить по факсу 8(81531)55730 с пометкой «Бешеная пила».

Подробную информацию можно узнать по телефонам в Кировске: 54838, 54995.