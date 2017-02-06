В Мурманске специалистами управления округов продолжается работа по благоустройству города в рамках программы «Мурманск- город чистоты». С начала реализации проекта к 2017 году с улиц столицы Заполярья было вывезено более 3000 брошенных автомобилей.

Очередной разукомлектованый автомобиль был эвакуирован в минувший понедельник. «Вольво» уже более полугода занимал парковочное место на территории заправочной станции на улице Рогозерской с нарушениями правил благоустройства города. Специалистами управления Октябрьского округа была проведена проверка по брошенному авто.

Впоследствии автомобиль был эвакуирован, а собственник будет привлечен к административной ответственности. За 2016 год управлением Октябрьского округа было вывезено 158 брошенных автомобилей.