При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1442 нарушения Правил дорожного движения.

81 нарушение допущено пешеходами, 19 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 33 водителя.

Выявлено 26 нарушений, которые связанны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 736 нарушений ПДД. 22 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 233 столкновения с материальным ущербом.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

По информации УГИБДД России по Мурманской области