Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области совместно с волонтерами Мурманска провели в рамках компании акцию «Скажи спасибо водителю!».

Инспектор с ребятами выбрали для мероприятия участок дороги, на котором вблизи друг от друга расположено несколько нерегулируемых пешеходных переходов. Как раз на таких «пешеходниках» грамотное взаимодействие пешехода и водителя особенно важно. Поэтому всем без исключения горожанам волонтеры напоминали о том, что прежде чем выйти на проезжую часть необходимо убедиться, что все автомобили остановились и пропускают вас. И, конечно, можно сказать «Спасибо!» остановившемуся автовладельцу кивком головы или взмахом руки.

В этот раз, чтобы «Спасибо!» пешеходов наверняка достигло цели, волонтеры позвали на помощь Зебру. Костюмированный персонаж переходил дорогу вместе с мурманчанами, неся в руках большой плакат с благодарностями для водителей.

Особый интерес Зебра вызывала у юных участников дорожного движения. Ни одного из них она не оставила без внимания – каждому подарила светоотражающий брелок и с каждым сделала фото на память о встрече. В благодарность за это малыши обещали расти грамотными и вежливыми пешеходами.