В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 06 февраля.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ – ДО ВЫПОЛНЕНИЯ – УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 46/4, 50, 54, МАЛАЯ РУЧЬЕВАЯ, 2/3



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 8 ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КОПЫТОВА, 16

С ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 30, 31, 32, 33



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 23.00 ул. Гаджиева, 2/47



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 4 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ЩЕРБАКОВА, 12



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

13.30 – 15.00 ул. Куйбышева, 2, 4

ул. Павлова, 19, 23



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.