В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении  плановых ремонтных профилактических отключений на  06 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ – ДО ВЫПОЛНЕНИЯ – УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 46/4, 50, 54, МАЛАЯ РУЧЬЕВАЯ, 2/3

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КОПЫТОВА, 16
С ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 30, 31, 32, 33

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 23.00         ул. Гаджиева, 2/47

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 4 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ЩЕРБАКОВА, 12

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
13.30 – 15.00         ул. Куйбышева, 2, 4
                               ул. Павлова, 19, 23

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.