ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:С 9 ЧАСОВ – ДО ВЫПОЛНЕНИЯ – УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 1/15, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 46/4, 50, 54, МАЛАЯ РУЧЬЕВАЯ, 2/3ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:С 8 ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 7 ФЕВРАЛЯ – УЛ. КОПЫТОВА, 16С ЧАСОВ 6 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 8 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ГЕРОЕВ РЫБАЧЬЕГО, 30, 31, 32, 33ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:09.00 – 23.00 ул. Гаджиева, 2/47ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 4 ФЕВРАЛЯ – УЛ. ЩЕРБАКОВА, 12ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:13.30 – 15.00 ул. Куйбышева, 2, 4 ул. Павлова, 19, 23О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.Поделиться в соцсетяхКомментарииЧтобы оставить свой комментарий, пожалуйста, подтвердите вход через одну из социальный сетей: Vkontakte · FacebookНовостиТолько популярные 21:08Плановые отключения на завтра21:07Прогноз погоды на 6 февраля17:51Мурманчане все меньше попадаются на уловки мошенников13:10Это хорошее место. Поставлю бачки здесь13:00В Мурманске зебра поучала автомобилистов11:30Участник шоу «Голос» Александр Бон из Мурманска выпустит свой первый большой альбом10:50Этой ночью в Ковдоре тушили автомобильВчера23:35Проект закона о регулировании интернет-торговли согласован19:30Работы участников киномарафона "Северный характер" покажут в исправительных учреждениях18:53Ковдорчанин пойдет под суд за нападение на полицейского14:39В Мурманске снова активизировались фальшивомонетчики14:00В офисе "Колэнерго" зафиксировано задымление. Учебное13:13Мурманская пенсионерка оказалась умнее мошенников11:08Возвращение палубной авиации с крейсера "Адмирал Кузнецов" (видео)10:43Ночью в Апатитах тушили автомобиль08:00Названо безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделе03 февраля22:35Прогноз погоды на 4 февраля18:20Вечером в сети, утром на бумаге17:14ДТП на Кирова. Внедорожник не пропустил автобус16:50Мурманские экологи собирают макулатуруВсе новостиКолумнистыАндрей ПривалихинНайди меня, если сможешьДмитрий МалышевДитя природыАндрей ПривалихинВорота на замкеВсе колумнистыВопросы и ответыПолучить ИНН стало значительно прощеЗадать свой вопросНовостиГородОбразованиеВидеоПроисшествияСпортКриминалДокументыСвежий номерВаш вопрос к редакцииОтменитьОтправить