Мурманчанин оказался "разводоустойчив" и сообщил о попытке мошенничества в полицию.

В полицию Мурманска обратился торговый представитель одного из коммерческих предприятий города.

Мужчина 1988 года рождения разместил в сети Интернет объявление о продаже продуктов питания. Ему позвонил неизвестный и сообщил ложные сведения о заказе продуатов питания на судно, пришвартованное в мурманском порту. Неизвестный «заказчик» попросил в качестве дополнительной услуги перевести на номера мобильных телефонов 6 тысяч рублей, пообещав рассчитаться за все – и за продукты, и за пополнение счета – на месте при получении товара.

Однако мурманчанин, зная из СМИ о подобной схеме мошенничества, заподозрил обман и отказался переводить деньги на счет неизвестных мобильных телефонов. После этого «клиент» отключил телефон и попытки связаться с ним, чтобы уточнить детали заказа, оказались безуспешными. Житель Мурманска понял, что его объявление прочитали мошенники и попытались его обмануть, и отправился в полицию писать заявление.

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника.