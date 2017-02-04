В административном здании филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») прошла тренировка, в ходе которой отработаны действия сотрудников охранного предприятия при обнаружении задымления в коридоре подвального помещения.

По оценке специалистов, наблюдавших за ходом тренировки, все её участники действовали правильно: почувствовав запах гари и обнаружив задымление, постовые произвели предусмотренное регламентами информирование ответственных лиц и приняли меры по предотвращению возгорания.