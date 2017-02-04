В полицию обратились представители банковской организации, которые обнаружили денежную купюру достоинством в 5 тысяч рублей с признаками подделки. Купюра была изъята полицейскими и направлена на экспертизу. Экспертом установлено, что купюра изготовлена не производством полиграфических предприятий фабрики Гознака с явными признаками подделки.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан о том, за что изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы. Обо всех фактах обнаружения фальшивых денежных купюр необходимо сообщать в полицию по телефону 02.

По информации пресс-службы УМВД России по Мурманской области