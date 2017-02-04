2 февраля в Мурманской области стартовал киномарафон «Северный характер». Работы участников международного кинофестиваля документального кино и телепрограмм "Северный характер" смогут посмотреть и осуждённые, отбывающие наказание в исправительных учреждениях региона, а также состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции.

Подборка фильмов, любезно предоставленных организаторами киномарафона - телекомпанией ТВ-21, будет в течение трёх месяцев демонстрироваться по кабельному телевидению колоний.

Сотрудники воспитательных отделов также проведут киносеансы в клубах учреждений с последующим обсуждением просмотренных кинолент.

Мурманский УФСИН третий год подряд принимает участие в данном социально-культурном мероприятии. Осуждённые с интересом смотрят документальные работы. Одних фильмы погружают в мысли о своей жизни - об ошибках прошлого и перспективах будущего. Других в большей степени интересуют тонкости операторской и режиссерской работы. Но главное- никого киноленты не оставляют равнодушными.