04 февраля 2016 года в 03 часа 01 минуту на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Апатиты, ул. Ленина, во дворе д. 2а. В результате пожара выгорела вся часть багажного отсека, повреждено лакокрасочное покрытие задней части автомобиля, поврежден пластиковый бампер, полностью огнём повреждены задние фонари. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (9 человек личного состава и 2 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»