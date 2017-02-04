Специалисты из Австралийского национального университета (The Australian National University) назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов в неделе.

Проанализировав распорядок дня и состояние здоровья порядка восьми тысяч австралийцев, исследователи пришли к выводу, что трудиться следует около 39 часов в неделю. Все, что выше нормы, - уже трудоголизм, который является одной из главных причин развития хронических заболеваний, считают ученые.

Однако тут же уточняется, что женщинам, которые помимо основной работы ведут еще домашние дела, просиживать в офисе не стоит более 34 часов в неделю. Мужчины же, придерживающиеся здорового образа жизни и особо не обремененные хлопотами по дому, могут проводить на работе без вреда для организма до 47 часов в неделю.