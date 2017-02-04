В полицию обратилась мурманчанка 1961 года рождения с заявлением о попытке мошенничества. Бдительная пенсионерка рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры г. Москвы. Злоумышленник сообщил, что ей положена компенсация в размере 450 тысяч рублей за заказанные ранее лекарственные препараты. Чтобы получить компенсацию, жительница Мурманска должна перевести на банковский счет 36 тысяч рублей в качестве налога.

Мурманчанка, зная о подобных мошенничествах, на уловки злоумышленника не поддалась и прекратила с ним общение. О подозрительном звонке она сразу же сообщила в полицию.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

По информации пресс-службы УМВД России по Мурманской области