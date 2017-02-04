По версии следствия, 02 января 2017 года в дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Ковдорского района поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Ковдора шумят и громко выражаются нецензурной бранью. Прибывший на место наряд полиции, потребовал от жильца квартиры прекратить противоправные действия и проехать в отдел полиции, поскольку в его действиях усматривались признаки административного правонарушения.

Мужчина, будучи недовольным фактом его задержания и доставления в отдел полиции, отказался выполнять законные требования сотрудника полиции и находясь на лестничной площадке, действуя умышленно, осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции при исполнении своих должностных обязанностей, нанес ему один удар кулаком в область грудной клетки, а затем один удар в область правой ноги сотрудника, причинив ему физическую боль.

На стадии следствия обвиняемый осознал вину в содеянном, дал признательные показания.