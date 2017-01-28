Невесело завершилось застолье для жителя поселка Ревда 1986 года рождения. Ему пришлось отправиться в полицию и рассказать о краже у него более 50 тысяч рублей.

Накануне потерпевший в компании двух малознакомых людей у себя дома распивал спиртные напитки. Компаньонов он сам привел к себе на квартиру, с ними

он познакомился при покупке спиртного в магазине. Утром хозяин обнаружил, что при нем нет банковской карты. Зато есть смс-уведомление банка, что с его счета были переведены на неизвестный номер 6 тысяч рублей, а также сняты еще 50 тысяч рублей. Потерпевший с трудом смог описать двух граждан, с которым он распивал спиртное, так как плохо их запомнил.

В ходе поиска сотрудники уголовного розыска оленегорского отдела полиции установили личности жителей Ревды и допросили их. Ранее судимый за побои безработный мужчина 1989 года рождения и его знакомая, не судимая безработная жительница Ревды 1993 года рождения, не признавались в совершении преступления. Но когда оперативники предъявили им записи с камеры видеонаблюдения на банкомате, в котором были сняты деньги, а также информацию о движении денежных средств через мобильный банк, подозреваемые сознались в краже.

Они рассказали полицейским, что когда потерпевший в состоянии сильного алкогольного опьянения заснул, жительница Ревды взяла его телефон и перевела на свой номер 6 тысяч рублей, после этого карту решили украсть. 27-летний житель Ревды подсмотрел пин-код карты, когда потерпевший рассчитывался за спиртное в магазине. Они забрали карту и пошли в банкомат, где сняли 50 тысяч рублей. Похищенные денежные средства они уже успели потратить.

Злоумышленники взяты на подписку о невыезде. В их отношении возбуждено уголовное дело. Возможно, что им придется расстаться со свободой на длительный срок – вплоть до 5 лет.