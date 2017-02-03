Житель Кольского района Андрей К. решил довольно странным способом обмануть своих кредиторов. Мужчина имел перед ними обязательства, по которым каждый месяц вносил плату в счет погашения долга. В минувшем ноябре он заявил в полицию, что стал жертвой преступления – неизвестные у него похитили все деньги. Возбудили уголовное дело. Однако в ходе следствия обвиняемый признался, что заявление было ложным.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на днях прокуратурой Кольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея К., обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Материалы переданы в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.