12 ноября 2016 года около 22:00 возле бара на проспекте Кольский 131 неустановленный мужчина в ходе конфликта ударил ножом жителя Мурманска 1973 года рождения, причинив ему тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с проникающим ножевым ранением.

Сотрудникии уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Мурманской области обращаются к возможным очевидцам преступления с просьбой сообщить в полицию подробности и иные факты, которые могут помочь в установлении личности злоумышленника. Конфиденциальность гарантируется.

Контактные телефоны: 40-60-10 (дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-36 (отдел уголовного розыска).