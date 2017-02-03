В Североморске сотрудники прокуратуры фиксируют множество нарушений в процессе уборки снега. За период с 01.01.2017 в адрес руководителей ООО «Североморскжилкомхоз» в январе внесено 4 представления с требованием устранения нарушений и рассмотрении вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Также в связи с отсутствием контроля со стороны должностных лиц муниципального жилищного контроля в адрес Комитета по развитию городского хозяйства внесено представление. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле.

В результате принятых прокуратурой мер работа по уборке территорий от снега активизирована.

По информации Прокуратуры г.Североморск