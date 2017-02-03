04 февраля 2017 года пройдут открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»

История этих традиционных состязаний началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. Тысячи участников из 36 регионов России примут участие в соревнованиях «Лед надежды нашей».

Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

Центральный старт соревнований в Мурманской области проводится в г. Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

8.30 -11.00 Работа комиссии по допуску участников, жеребьёвка

11.00 – 11.15 Официальная церемония открытия

11.15 Старт соревнований

13.30 – 14.30 Церемония награждения победителей

14.30 15.00 Официальная церемония закрытия