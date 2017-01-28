Сегодня в 11:45 на 1478 километре автодороги «Кола», в районе реки Титовка, произошло ДТП.

По предварительным данным, которые нам сообщил в УГИБДД, водитель «Рено Кангу» потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой «Урал», переделанный для перевозки людей. В итоге водителя легковушки госпитализировали.

Фото: vk.com/murmanskgroup