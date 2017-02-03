5 февраля в 14 часов состоится вторая игра Зимней серии игр молодежной лиги «Что? Где? Когда?». В ТРЦ «Форум» соберутся юные знатоки, студенты, чтобы испытать свой интеллект и проверить энциклопедические знания.

Также в играх примут участие почетные гости – участники известной команды КВН Высшей Лиги «Сборная города Мурманска» во главе с капитаном, депутатом Мурманской областной Думы Германом Ивановым.

Каверзные вопросы-ребусы участникам будет задавать профессиональный ведущий, семикратный обладатель Кубка мэра Мурманска, капитан команды «Норманны» Михаил Савченко.